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        Haberler Dünyadan Al Pacino Covid-19 nedeniyle ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı - magazin haberleri

        Al Pacino ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı

        'Baba' filminin ünlü yıldızı Al Pacino, henüz aşısı bulunmadan önce yakalandığı Covid-19 hastalığı nedeniyle ölümle burun buruna geldiği anları ilk kez anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:57
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        Al Pacino, 2020'de geçirdiği ağır Covid-19 hastalığı nedeniyle ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı.

        84 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, New York Times ve People'da yayımlanan röportajlarında, 2020 yılında aşısı bulunmadan önce yakalandığı virüsle ilgili deneyimini aktardı.

        'Baba' (Godfather) ve 'Yaralı Yüz' (Scarface) oyuncusu Pacino, bir noktada birkaç dakika boyunca nabzının atmadığını söyleyerek, "Öldüğümü sanıyorum ama belki de ölmemişimdir. Yaşamayı başardım" diye konuştu.

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        "Nabzımın düştüğünü söylediler. Öyleydi; buradasın, burada değilsin. Şöyle düşündüm: Vay, anıların bile yok. Hiçbir şeyin yok. Garip bir karmaşa" diyen oyuncu, bilincini kaybetmeden önce ateşi olduğunu ve dehidrasyon (su kaybı) yaşadığını hatırladı. O anlarda kendini iyi hissetmediğini, alışılmadık derecede kötü olduğunu söyleyen Pacino, “Evimde oturuyordum ve gitmiştim. Nabzım yoktu” dedi.

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        Ambulansın gelişiyle birlikte oturma odasında altı sağlık görevlisi ve iki doktordan oluşan bir sağlık ekibiyle uyandığını hatırlayan Pacino, o anları şöyle aktardı: Üzerlerinde sanki uzaydan gelmiş gibi görünen kıyafetler vardı. Gözlerinizi açıp bunu görmek biraz şoke ediciydi. Herkes etrafımdaydı ve şöyle dediler: Geri döndü. O burada.

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        People'a konuşan Pacino, hemşirenin nabzının olmadığını doğrulamasına rağmen gerçekten ölüp ölmediğini sorguladığını anlattı. Nabzının durduğu anlarda beyaz ışık görmediğini söyleyen Pacino, "Ölümden sonra orada hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

        Ölümün kıyısından dönüşünün yaşama biçimini nasıl değiştirdiği sorulduğunda Pacino'nun cevabı şöyle oldu: Hiç!

        #Al Pacino
        #covid
        #ölüm
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