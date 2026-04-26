Al Pacino eski sevgilisi Beverly D'Angelo ile birlikte 86'ncı doğum gününü kutladı

Al Pacino ve eski sevgilisi Beverly D'Angelo, ayrılıklarından 20 yıldan fazla bir süre sonra bile aralarındaki bağı koparmadı. İkili, ayrıldıktan sonra da yakın ilişkisini sürdürmeye devam etti.

'Baba' filminin yıldızı, 86'ncı doğum gününü kutlamak için dostlarıyla bir araya geldiğinde, Beverly D'Angelo da onu yalnız bırakmadı.

Eski sevgililerin, şu anda 25 yaşında olan Anton ve Olivia adlarında ikiz çocukları bulunuyor.

Al Pacino ve 74 yaşındaki meslektaşı Beverly D'Angelo, 1996'dan 2003'e kadar süren tutkulu bir ilişki yaşadı. New York'a giden bir uçakta tanışan ikili, kısa sürede sevgili olmuştu.

Anton Pacino da doğum günü kutlamasına katıldı

2001 yılında tüp bebek yöntemiyle ikiz çocuk sahibi olan çift, iki yıl sonra ayrıldı. Çift, çocukları ziyaret hakları ile çocuk nafakası konusunda karmaşık ve kamuoyuna yansıyan bir hukuk mücadelesine girdi. Bu mücadeleyi 2004 yılında çözüme kavuşturmayı başardılar.

Çekişmeli dönemin ardından aralarında olumlu bir ortak ebeveynlik ilişkisi ve dostluk gelişti. Bu ilişki, bugün de devam ediyor.

D'Angelo, 2021'de Instagram'da paylaştığı bir videoda, geçmişteki romantik ilişkilerine ve yıllar içinde korumayı başardıkları bağa dair bilgiler verirken, ilk sevgili olma anını anlatmıştı. Oyuncu, "1996'da Los Angeles'tan aynı uçakla gidiyorduk. Los Angeles'tan New York'a uçuyordum. Önümde oturuyordu, 'Gel yanıma otur' dedi ve uçak indiğinde her şey başlamıştı bile" ifadesini kullanmıştı.

D'Angelo, "1997'de gözlerimin içine baktı ve 'Çocuklarımın annesi olmanı istiyorum' dedi. Hayatım boyunca bu rolden kaçınmış olsam da, ona derinden aşık olmuştum ve yüzde yüz hazırdım" diye eklemişti.

Çocuk sahibi olma hayaliyle çıktıkları tüp bebek tedavisi yolculuğuna 1997'de başlayan çift, dört yıl sonra Anton ve Olivia'nın doğumuyla nihayet başarıya ulaştı.

D'Angelo, ilişkilerinin kötüye gidişini anlatırken, "Ayrılık 2004 yılında kesinleşti. Çocuklarımıza duyduğumuz sevginin gücü, çatışmalarımızı çözmenin ve ortak ebeveynler olarak yeni bir tarih yaratmanın temelini oluşturdu" demişti.

Al Pacino - Noor Alfallah

Jan Tarrant ile birlikteliğinden 36 yaşında Julie Pacino adında bir kızı olan Al Pacino'nun, Kuveyt kökenli ABD'li genç yapımcı olan Noor Alfallah ile birlikteliğinden Roman adında dördüncü çocuğu 2023'te dünyaya geldi.