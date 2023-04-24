"BU KONUDA ÜSTÜNE YOK"



Ünlü oyuncu, "Baba' daha eğlenceli. 'Baba II' ise 'Coppola' için kişisel bir çalışma niteliğinde. 'Baba I'i geçenlerde izledim, bir sahnede her zaman iki ya da üç şey aynı anda gerçekleşiyor. Her zaman hikâyenin içindesiniz, ilerliyorsunuz. Bir sonraki sahnede ne olacağını bilmiyorsunuz, bu tam bir hikâye anlatıcılığı. Bu konuda üstüne yok" dedi.