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Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu

Harrison Ford'un parlak kariyerinden kendisine pay çıkaran Al Pacino, esprili bir tavırla, "Çok fazla para teklif ettiler ama senaryoyu okuduğumda anlamadım ve yapamayacağımı söyledim. 'Yıldız Savaşları'nı reddettim ve Harrison Ford'a bir kariyer verdim" diyerek, güldü

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  • Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu - Magazin haberleri

    Al Pacino, 19 Nisan Çarşamba günü New York'ta düzenlenen bir etkinlikte bilimkurgu-fantastik türündeki filmde Harrison Ford'un rolünün başlangıçta kendisine teklif edildiğini açıkladı. 'Variety'nin haberine göre; 'Baba'nın (The Godfather) yıldızı seyirciye hakkında bilinmeyenleri anlattı.
  • Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu - Magazin haberleri

    "ÇOK FAZLA PARA TEKLİF EDİLDİ"

    Pacino, "İlk ortaya çıktığımda, mahallenin yeni çocuğuydum, ilk ünlü olduğunuzda ne olduğunu bilirsiniz. 'Al'e ver' diyorlardı. Bana Kraliçe Elizabeth rolü bile verirlerdi" ifadelerini kullandı.

    Al Pacino, kendisine 'Yıldız Savaşları' başlıklı bir senaryo verildiğini ve çok fazla para teklif edildiğini de sözlerine ekledi.
  • Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu - Magazin haberleri

    "YAPAMAYACAĞIMI SÖYLEDİM VE ONA BİR KARİYER VERDİM"

    Ünlü oyuncu, senaryoyu okuduğunu ama anlamadığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Pacino, "Ben de yapamayacağımı söyledim. 'Yıldız Savaşları'nı reddettim ve Harrison Ford'a bir kariyer verdim" diyerek, espri yaptı.
  • Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu - Magazin haberleri

    Al Pacino, Harrison Ford'u dünya çapında üne kavuşturacak rolü geri çevirirken, onun yerine 1977 yapımı romantik drama 'Bobby Deerfield'ın başrolü olmuştu.

    Oyuncunun ikinci tercihi eleştirmenler tarafından kötü karşılansa da Pacino, 'Yaralı Yüz' (1983), 'Carlito'nun Yolu' (Carlito's Way/1993), 'Köstebek' (Donnie Brasco/1997) ve son olarak da 'İrlandalı' (The Irishman/2019) gibi diğer klasiklerde rol almaya devam etmişti.
  • Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu - Magazin haberleri

    Ford, 'Yıldız Savaşları' üçlemesinin son filminde yer almadan hemen önce 'Kutsal Hazine Avcıları'nda (Raiders of the Lost Ark/1981), kariyerini belirleyen cesur arkeolog 'Indiana Jones' rolünü üstlenmişti.
  • Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu - Magazin haberleri

    YENİDEN CANLANDIRACAK

    Aradan üç 'Indiana Jones' filmi daha çekildi ve artık 80 yaşında olan oyuncu, 30 Haziran'da sinemalarda gösterime girecek 'Indiana Jones ve Kader Kadranı'nda (Indiana Jones and the Dial of Destiny) bu ikonik rolü yeniden canlandıracak.

    Açılış sekansının orijinal üçlemeyle arasındaki sürekliliğin korunabilmesi için Ford, dijital olarak gençleştirilecek.

    Fotoğraflar: AP

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