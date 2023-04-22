Al Pacino: Harrison Ford kariyerini bana borçlu

"ÇOK FAZLA PARA TEKLİF EDİLDİ"



Pacino, "İlk ortaya çıktığımda, mahallenin yeni çocuğuydum, ilk ünlü olduğunuzda ne olduğunu bilirsiniz. 'Al'e ver' diyorlardı. Bana Kraliçe Elizabeth rolü bile verirlerdi" ifadelerini kullandı.



Al Pacino, kendisine 'Yıldız Savaşları' başlıklı bir senaryo verildiğini ve çok fazla para teklif edildiğini de sözlerine ekledi.