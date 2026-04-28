        Haberler Dünyadan Al Pacino ile eski sevgilisi Noor Alfallah otoparkta tartıştı

        Al Pacino ve henüz 2,5 yaşındaki dördüncü çocuğunun annesi Noor Alfallah'ın birlikte yedikleri akşam yemeğinin sonu tartışmalı bitti. Eski sevgililerin otoparktaki tartışması kameraya yansıdı

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 14:22
        Otopark tartışması kameraya yansıdı

        Al Pacino ve dördüncü çocuğunun annesi Noor Alfallah şık bir akşam yemeğine çıktılar, ancak gece oldukça tatsız bir tartışmayla sona erdi. İkilinin, mekan çıkışında otoparktaki tartışması, kameralara yansıdı.

        Restoran çıkışında, başlarda her ikisi de gülümserken, Pacino ve Alfallah arasında birden gerilim oluştu. Alfallah, Pacino'nun telefonunda bir şeye bakmaya çalıştı, ancak ünlü aktör telefonunu vermedi.

        Pacino'nun agresif tavrı sonrasında Alfallah hemen arkasını dönüp arabaya doğru öfkeyle yürüdü. Alfallah, "Bu gece daha fazla saygı görmeyi hak ediyorum" ifadesini kullandı.

        Al Pacino arabaya binmek üzereyken, otoparkın valesi ona "Ne oldu?" diye sordu ve oyuncu da "Beni yabana attılar" yanıtını verdi.

        86 yaşındaki Al Pacino ile 32 yaşındaki film yapımcısı Noor Alfallah'ın ilişkisi 2020'de başladı. Çiftin oğlu Roman, Haziran 2023'te dünyaya geldi.

        ROMAN, AL PACINO'NUN DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞU

        Pacino'nun Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 25 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri, Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 36 yaşında Julie Pacino adında bir kızı bulunuyor.

        Al Pacino ile Noor Alfallah'ın ilişkisinin tam olarak ne zaman bittiği bilinmiyor. Alfallah, Ekim 2024'te kendisine Al Pacino ile ilişkilerinin devam edip etmediği sorulduğunda, "Hayır, arkadaşlığımız var" cevabını vermişti.

