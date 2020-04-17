Alaattin Çakıcı kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İnfaz yasası düzenlemesi ile Alaattin Çakıcı'nında tahliye olacağı haberleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, infaz yasası kapsamında tahliye edildi. İşte Alaattin Çakıcı kısaca hayat hikayesi...

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuş, Türk mafya babası ve organize suç örgütü lideridir.

Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.

ALAATTİN ÇAKICI SERBEST

Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, infaz yasası kapsamında gece saatlerinde tahliye edildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ

Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı da gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarından bulunduğu otomobiller, konvoy halinde kampüsten ayrıldı. Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakil oldu.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?

– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.

– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği “Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.