Alabanda ne demek, alabanda tanımı ve anlamı nedir, alabanda nedir TDK, alabanda örnek anlatımı nasıldır, alabanda kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Alabanda Tanımı:

Alabanda kelimesinin anlamı; gemiyi sola veya sağa tamamen, sonuna kadar çevirecek bir geminin dümeninin konumu, genellikle komut olarak alabanda edilir. Geminin tam olarak sağ veya sol yöne doğru tam bir şekilde çevrilmesidir.

Alabanda Nedir TDK:

Denizcilik tanımı olarak deniz teknelerinin iç yan kısımları ve borda karşıtı şeklinde tanımlanır.

Alabanda Örnek Anlatımı:

Bir çok gemi dümen komutları vardır. Genel ve sıklıkla kullanılan bir gemi dümen komutu da alabanda komutudur. İskele alabanda sözü de dümeni sola doğru tam bir şekilde sonuna kadar çevirmektir. Sancak alabanda ise gemi dümenini sağa doğru sonuna kadar çevirmektir.

Alabanda Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: