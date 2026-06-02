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        Alabora oldu! 2 kişi kurtarıldı

        Küçükçekmece'de etkili olan fırtına nedeniyle bir kano alabora oldu. Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        Alabora oldu! 2 kişi kurtarıldı

        Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gölü Kanarya Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gölde aniden etkili olan fırtına nedeniyle kano, devrilerek alabora oldu. Kanodaki 2 kişi mahsur kaldı.

        Durumun fark edilmesiyle bir kişi motorla yardıma gitti. Mahsur kalanlar motorla kurtarılarak karaya getirildi. Kurtarılanlar, olayı yara almadan atlatırken yaşanan kurtarma ve fırtına anları ise vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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