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Haberler Gündem 3. Sayfa Alacak kavgası cinayetle bitti
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Konya'da alacak kavgası cinayetle bitti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Alacak kavgası cinayetle bitti
Alacak kavgası cinayetle bitti
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AA

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak'taki bir eve 2 arkadaşıyla alacağını istemeye gelen Veysel Yiğit (34) ile borçlu Bayram T. (36) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Bayram T, tabancayla Yiğit'i karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Yiğit, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra Yiğit'in arkadaşları tarafından darbedilen Bayram T.'yi yakaladı. Şüpheli ve maktulün "kasten yaralama", "tehdit", "güveni kötüye kullanma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli Bayram T. ile olaya karıştıkları ileri sürülen maktulün arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K.'yi (38) de gözaltına aldı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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