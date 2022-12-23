Sayı 2 bin 534'e ulaştı!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2022 yılı yaban keçisi sayımını tamamladı.
Bu bölgelerde 10 farklı alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2 bin 534'e yükseldi.
Aladağlar dışında kalan Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda da 416 yaban keçisi bulunuyor.
Öte yandan ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi çalışmaları kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
- Gerçekte nasıl görünüyorlardı? Kleopatra, Sezar, Mozart ve daha fazlası...
- Logosunda sübliminal mesaj mı gizli? İşte dünyanın en ünlü markası hakkında bilinmeyen gerçekler
- Fast food hakkında eğlenceli 13 bilgi: İlk patates kızartması tesadüfen bulunmuş!
- Antik Mısır'da sırlarla dolu bir mezar: Lanetli Firavun Tutankhamun'un gizemli hazineleri keşfedildi!
- Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de bilinçaltınız renklerle iletişim kuruyor
YORUMLAR