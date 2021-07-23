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Aladdin filmi oyuncuları kimler? Aladdin filmi nerede çekildi? Aladdin filmi konusu

Aladdin, Walt Disney Pictures tarafından üretilen 2019 Amerikan müzikal fantezi filmidir. John August ile birlikte yazdığı bir senaryodan Guy Ritchie tarafından yönetilmiştir. TV'de ilk kez yayınlanan filmi izleyenler 'Aladdin filmi nerede çekildi?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Aladdin filmi oyuncuları ve konusu...

Aladdin filmi oyuncuları kimler? Aladdin filmi nerede çekildi? Aladdin filmi konusu

1992 Disney yapımı animasyon filmi uyarlaması canlı aksiyon filmi Aladdin bu akşam TV'de ilk kez yayınlanacak. İşte Aladdn filmi hakkında merak edilenler...

ALADDİN FİLMİ KONUSU

Aladdin, sihirli bir lamba sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken, kendisini zorlu bir maceranın içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediyor. Aladdin, zamanını Agrabah şehrinde pazardan yiyecek çalarak geçiren fakir bir gençtir. Gecelerini, şehrin farklı bölgelerinde uyuyarak geçirirken, gündüzlerini ise hırsızlığa ayırmaktadır. Ancak yaşam tarzına rağmen aslında Aladdin'in altın gibi bir kalbi vardır. Onun macerası, tuhaf babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışılan bir genç kızla tanıştığı zaman başlar. Bu genç kız aslında ülkenin sultanının kızı olan Prenses Jasmine'dir. Aladdin'in şansı, Harikalar Mağarası'ndan sihirli bir lamba aldığında aniden değişir. Bilmeden aldığı bu lambada, eğlenceye düşkün, neşeli ve 3 dileğini gerçekleştirme şansına sahip olan bir cin vardır. Aladdin'in lambanın cini sayesinde sevdiği kıza ulaşmaya çalışırken bilmediği şey ise Sultan'ın danışmanı Jafar'ın hem Aladdin hem de lamba için kendi planları olduğudur...

ALADDİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin yapacağı filmde Aladdin karakterini Mena Massoud canlandırırken, sevimli cin rolünü ise Will Smith üstleniyor. Aladdin'in büyük aşkı Jasmine'i Naomi Scott, Jasmine'in babası Sultan'ı Navid Negahban, Jafar'ı ise Marwan Kenzari canlandıracak. Oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler arasında Nasim Pedrad, Billy Magnussen, Alan Tudyk yer alıyor. Ayrıca Türk oyuncu Numan Acar da Hakim karakteriyle karşımıza çıkıyor.

ALADDİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ana çekimler 6 Eylül 2017'de Surrey, İngiltere'deki Longcross Stüdyolarında başladı ve 24 Ocak 2018'de tamamlandı. Filmin bir kısmı Ürdün Wadi Rum Çölü'nde çekildi. Kraliyet Film Komisyonu, çekimler sırasında prodüksiyona destek sağladı ve lojistiği kolaylaştırmaya yardımcı oldu. Yeniden çekimler Ağustos 2018'de gerçekleşti. Filmin yapım setleri Game of Thrones yapım tasarımcısı Gemma Jackson tarafından tasarlandı.

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