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Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Alak Suresi, adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden almıştır. Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci suredir. İlk beş ayetinin Ramazan ayının son 10 günü içerisindeki tek günlerden birinde, yani Kadir Gecesi'nde indiğine inanılır. Hz. Muhammed'in surenin ilk beş ayetini Hira Mağarası'nda iken Cebrail tarafından aldığına ve bu olayın, Muhammed'in ilk vahiy alma deneyimi olduğuna inanılır. Surenin Ikra' (Oku) sözcüğüyle başlaması, Müslümanlara göre bu sözcüğün Allah'ın ilk emri olmasının yanında, İslam'ın okumaya verdiği önemi göstermektedir.

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  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasında bulunur. Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci suredir. Kalem suresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş veya sekiz ayeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sure kabul edilir. Geri kalan kısmının ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur’an tarihçileri ilk inen surenin Müddessir, bazıları da Fatiha olduğunu ileri sürmüşlerdir. Alak Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Alak Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Ikra' bismi rabbikelleziy halak

    2- Halekal'insane min 'alak

    3- Ikre' ve rabbükel'ekrem

    4- Elleziy 'alleme bilkalem

    5- Allemel'insane ma lem ya'lem

    6- Kella innel'insane leyatğa

    7- Erra a hustağna

    8- İnne ila rabbikerrü'câ

    9- Eraeytelleziy yenha

    10- Abden iza salla

    11- Eraeyte in kane 'alelhüda

    12- Ev emara bittakva

    13- Eraeyte in kezzebe ve tevella

    14- Elem ya'lem biennallahe yera

    15- Kella lein lem yentehi lenesfe'an binnasıyeh

    16- Nasıyetin kezibetin hatıeh

    17- Felyed'u nadiyehu.

    18- Sened'uzzebaniyete.

    19- Kella la tütı'hü vescüd vakterib
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Türkçe Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Yaratan Rabbinin adıyla oku!

    2- İnsanı bir kan pıhtısından yarattı!

    3- Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

    4- O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

    5- İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

    6- Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

    7- Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

    8- Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

    9-10 - Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

    11- Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

    12- Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

    13- Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

    14- O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

    15-16 - Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

    17- O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

    18- Biz de Zebanileri çağıracağız.

    19- Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Konusu

    Surede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yara­tıldığına dikkat çekilmekte, kendini kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır.

    Alak Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş veya sekiz âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan kısmının ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur’an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir.

     

    Buhârî ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir” (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; Müslim, “Îmân”, 252).
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Nüzûlü” bölümünde açıklandığı üzere bu âyetler Hz. Peygamber’e inen ilk vahiy olup ona ve onun şahsında bütün müslümanlara okumayı emretmiş, onları kalemle yazmaya ve ilimde gelişip yetkinleşmeye teşvik etmiştir. İlk vahyin “oku” emriyle başlaması ve bu emrin iki defa tekrar edilmesi, okumanın ve bilmenin dinde ve insan hayatında ne kadar önemli olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlanır. Kur’an’ın, canlılar arasında insanın farklı ve üstün yerini onun öğrenme özelliği ile tanımlaması son derece anlamlıdır (ayrıca bk. Bakara 2/31). Âyette Hz. Peygamber’e emredilen okumanın konusu belirtilmemiştir; çünkü başta kendisine indirilen vahiy ve kozmik evrendeki âyetler olmak üzere, okunması yani üzerinde inceleme yapıp zihin yorarak hakkında bilgi edinilmesi, ders ve ibret alınması, iyi ve faydalı sonuçlar üretilmesi gereken her şeyi tanıması, hakikatini anlayıp kavraması istenmektedir. Kuşku yok ki en başta yaratanı tanımak, dinin de ilmin de temel gayesidir. Bu sebeple “Yaratan rabbinin adıyla oku!” buyurularak Hz. Peygamber’in okuma faaliyetine veya herhangi bir işe, başka varlıkların adıyla değil, yaratan rabbinin adıyla başlaması ve O’ndan yardım istemesi emredilmiştir. Âyete “Yaratan rabbinin adına oku!” şeklinde de mâna verilebilir. Sonuçta okumanın (veya herhangi bir faaliyetin) Allah’ın adıyla, Allah için ve Allah adına yapılması emredilmiştir. Âyette “Yaratan rabbinin adıyla oku!” buyurularak özellikle yaratma sıfatına vurgu yapılmıştır. Çünkü hem insandaki okuma yeteneği ve imkânını hem de onun okuduğu, incelediği, anlamaya ve kavramaya çalıştığı objeleri, nesneleri yaratan Allah’tır. İnsan, bilgi edinme sürecinde Allah’ın verdiği imkân ve yetenekleri kullanmakta, O’nun yarattığı şartlarda ve onun yarattığı varlıklar üzerinde inceleme ve araştırmalar yapmaktadır. Durum böyle iken, yani O’nun yarattığı yeteneklerle O’nun yarattığı varlık âlemini incelerken, bütün bu lütufları görmezlikten gelerek Allah’a şükretmemek, O’nu tanımamak, üstelik bunu bilim adına yapmak büyük bir nankörlüktür.

    Sözlükte “yapışmak, asılmak, sevgi, ilgi, pıhtılaşmış kan, kan emen kurtçuk” gibi anlamlara gelen 2. âyetteki “alak” ile aşılanmış yumurtanın ana rahminin iç cidarına asılı vaziyetinin (zigot) kastedildiği anlaşılmaktadır. Âyetler insanın kâmil bir varlık haline gelmesi için önce yaratanı, sonra da yaratılanı yani kendisini ve evreni tanımasının gerekli olduğunu gösterir (insanın yaratılış safhaları hakkında bk. Hac 22/5; Mü’minûn 23/14).

    “Nüzûlü” bölümünde anlatıldığı üzere Cebrâil Hz. Peygamber’e “oku” dediğinde o okuma işinin okuma yazma bilenler tarafından yapılabileceğini düşünerek “Ben okuma bilmem” demişti. İşte 3. âyet, bir bakıma Resûl-i Ekrem’in bu dolaylı özür beyanına bir cevap olmaktadır. Buna göre Allah’ın keremi sonsuzdur; O, insanı “alak”tan yaratıp mükemmel bir varlık haline getiren ve peygamberlik gibi yüce bir makama kadar erdiren kudretiyle, dilediği kullarına normal yollardan, yani kalemi ve diğer bilgi malzemesini kullanarak bir hocadan bilgi almasını sağlayarak okumayı öğretir, ama O, kullarından dilediğine, bir öğretici ve öğrenim aracılığı olmadan bilgi öğretmeye de kadirdir.

    4 ve 5. âyetlerde kalemin önemi vurgulanmıştır; çünkü “kalem” kelimesiyle anılan yazma araçlarında sayılamayacak kadar çok ve büyük faydalar vardır. Kalem vasıtasıyla ilimler tedvin edilmiş, hikmetler kaydedilmiş, öncekilerle ilgili haberler, bilgiler zaptedilmiş; kalem sayesinde insanlar bilgilerini yazıya, kitaba dönüştürüp başkalarına aktarmış, kalıcı hale getirebilmiş; Allah tarafından indirilmiş olan kutsal kitaplar yine bu araçla yazılmıştır. Kısaca uygarlıklar kalem sayesinde süreklilik kazanmış, kuşaktan kuşağa aktarılmış; Allah kalem vasıtasıyla insana bilmediklerini öğreterek onu cehalet karanlığından kurtarmış, ilmin aydınlığına kavuşturmuştur. Burada “kalem” kelimesinin, –işlevi ve amacı dikkate alındığında– bilinen kalemden bilgisayara kadar bütün okuma, yazma ve bilgi alıp verme araçlarını kapsadığını da belirtmek gerekir.
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

    • Mekke döneminde inmiştir.

    • Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci suredir.

    • İlk beş ayetinin Ramazan ayının son 10 günü içerisindeki tek günlerden birinde, yani Kadir Gecesi'nde indiğine inanılır.
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Kaç Ayet?

    • Alak Suresi 19 ayetten oluşmaktadır.

    Alak Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    • Kur'an’ın 597. sayfasına bakıldığında Alak Suresi görülür. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü içerisinde bulunur.

    Alak Ne Demek?

    • Genellikle “kan pıhtısı” diye açıklanan alakın, döllenmiş hücrenin ana rahminde tutunan, yani embriyon safhasından önceki halini (nidation) ifade ettiğini söylemek mümkündür.
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Alak Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Alak suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Alak suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

    Alak Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    ·        Alak suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
  • Alak Suresi Okunuşu ve Anlamı: Alak Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER 

     

 

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