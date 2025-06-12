Alan Parsons, İstanbul'da konser verdi

İngiliz müzisyen Alan Parsons, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. Parsons, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

Kariyerinin 50'nci yılını kutlayan İngiliz müzisyen ve ekibi The Alan Parsons Project, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bugüne kadar çok sayıda ödüle ve 13 Grammy adaylığına layık görülen Alan Parsons, 1974'te Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanışarak müzik tarihini şekillendiren The Alan Parsons Project'i kurdu. Sanatçı, 1976-1987'de yayımlanan 10 tematik albüme imza attı.

Topluluk, 1982'de yayımlanan soft pop/rock klasiği 'Eye in the Sky' ve 'Old and Wise' şarkılarıyla müzik tarihine geçti. Synthesizer kullanımını ustalıkla şekillendiren Alan Parsons Project aranjmanları, ekibe çok sayıda altın ve platin plak kazandırdı.