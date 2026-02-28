Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Alanya'da kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        70 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

        Yeşilöz Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Erdem'den öğleden beri haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, mahalle çevresinde ve ormanlık alanda Erdem'in bulunması için arama çalışması yürütüyor.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı: 4 yaralı -1

        Avcılar'da İBB sosyal tesisi durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

        #HABER
        #Antalya
        #antalya haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam doludizgin!
        12 Dev Adam doludizgin!
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        'Süreç siyasetin kontrolünde'
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        "İran'ın müzakere şeklinden memnun değiliz."
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        Trabzonspor'dan 'Gümrük'e geçit yok!
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Galatasaray’ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Sahurda doğru tercih ne olmalı?
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        Şarkıcı Edis adli kontrolle serbest
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası