Alanya'da yabancı turist otel odasında ölü bulundu
Giriş: 21 Nisan 2026 - 10:55
Antalya'nın Alanya ilçesinde Litvanya uyruklu turist konakladığı otel odasında ölü bulundu.
Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Litvanya uyruklu Mindaugas Barsys'nin (34) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Barsys'nin hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Otele gelen sağlık ekipler, Litvanyalı turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
