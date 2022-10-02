Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.
Karşılaşmanın 4. dakikasında Giresunsporlu Serginho direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk yarı golsüz tamamlandı.
Giresun temsilcisi, 65'te Görkem Sağlam'ın penaltı golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Alanyaspor, 81. dakikada Jure Balkovec'in attığı golle eşitliği yakaladı.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı ve iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor puanını 9'a, Bitexen Giresunspor ise 8'e yükseltti.
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum
Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 46 Candeias), Doumbia (Dk. 71 Eduardo), Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline (Dk. 46 Leroy Fer), Ahmed Hassan
Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 61 Mejia), Campuzano (Dk. 86 Senghor), Serginho, Görkem Sağlam (Dk. 86 Oğuzhan Çağlayan), Borja Sainz (Dk. 71 Berişbek), Bajic (Dk. 61 Kuwas)
Goller: Dk. 65 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Balkovec (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 4 Serginho (Bitexen Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş, Dk. 72 Leroy Fer, Dk. 79 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias, Dk. 79 Perez (Bitexen Giresunspor)
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