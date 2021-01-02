MedipolBaşakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.
ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR
STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.
TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.
Aytemiz Alanyaspor da ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Akdeniz ekibi 27 puanla haftaya aynı puana sahip Gaziantep FK'nın önünde 3. sırada giriyor.
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