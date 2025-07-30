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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor, Cordova'yla yollarını ayırdı - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Alanyaspor, Cordova'yla yollarını ayırdı

        Corendon Alanyaspor, Venezuelalı forvet Sergio Cordova ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:31
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        Alanyaspor, Cordova'yla yollarını ayırdı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, forvet oyuncusu Sergio Cordova'yla yollarını ayırdı.

        Antalya ekibinden Cordova ile ilgili yapılan açıklamada, "Venezuelalı forvet oyuncumuz Sergio Cordova’nın İsviçre Süper Lig ekiplerinden BSC Young Boys’a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Cordova’ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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