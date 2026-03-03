Alanyaspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar Alanyaspor'un önünde zirvede yer alıyor. Öte yandan Galatasaray'da 8 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Mücadele için geri sayım sürerken, Alanyaspor - Galatasaray maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal merak konusu oldu. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati...