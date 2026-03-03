Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Alanyaspor - Galatasaray maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar son olarak evinde oynadığı Alanyaspor mücadelesini 3-1 kazanmıştı. Peki, "Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler ve eksiklikler...
Alanyaspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar Alanyaspor'un önünde zirvede yer alıyor. Öte yandan Galatasaray'da 8 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Mücadele için geri sayım sürerken, Alanyaspor - Galatasaray maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal merak konusu oldu. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati...
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Alanyaspor - Galatasaray maçı 3 Mart Salı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Haber'den canlı yayımlanacak.
GALATASARAY KUPADA 9 MAÇTIR NAMAĞLUP
Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.
Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.
EKSİKLER
Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie
Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed