Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu dördüncü ve son hafta maçında Corendon Alanyaspor'a ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Alanyaspor - Galatasaray maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar son olarak evinde oynadığı Alanyaspor mücadelesini 3-1 kazanmıştı. Peki, "Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler ve eksiklikler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 18:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Alanyaspor - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar Alanyaspor'un önünde zirvede yer alıyor. Öte yandan Galatasaray'da 8 futbolcu kamp kadrosuna dahil edilmedi. Mücadele için geri sayım sürerken, Alanyaspor - Galatasaray maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal merak konusu oldu. Peki, Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı tarihi ve saati...

        2

        ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Alanyaspor - Galatasaray maçı 3 Mart Salı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

        3

        ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Alanya Oba Stadı'nda oynanacak karşılaşma A Haber'den canlı yayımlanacak.

        4

        GALATASARAY KUPADA 9 MAÇTIR NAMAĞLUP

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 9 karşılaşmada mağlubiyet görmedi.

        Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında organizasyonda 7 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırırken 7 gol yedi.

        5

        EKSİKLER

        Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, kafileye dahil edilmedi.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Alanyaspor: Victor Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hwang, Meschack, Mounie

        Galatasaray: Günay, Boey, Singo, Kaan, Eren, Nhaga, İlkay, Asprilla, Sara, Lang, Ahmed

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler