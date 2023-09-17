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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN| Alanyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? - Kasımpaşa Haberleri

        Alanyaspor - Kasımpaşa maçı CANLI YAYIN

        Alanyaspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Alanyaspor'un ligde 6 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 3 puanı bulunuyor. Alanyaspor - Kasımpaşa mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:19
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        Gol perdesi açıldı
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        18' Cordova

        STAT: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

        HAKEM: Turgut Doman

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN SPORTS 2

        ALANYASPOR: Ertuğrul, Furkan, Aliti, Efecan, Cordova, Novais, Janvier, Richard, Augusto, C. Eduardo, Yusuf

        YEDEKLER: Yusuf, Fatih, Lima, Emirhan, Hadergjonaj, Balkovec, Fer, Oğuz, Sisto, Anderson

        TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

        KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Omeruo, Yasin, Ben Ouannes, Aytaç, Saddiki, Hajradinovic, Fall, Ngoy, Nuno

        YEDEKLER: Gianniotis, Erol, Sadık, Taylan, Hasan, Gökhan, Yusuf, Selim, Gomis, Bastien

        TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

        Süper Lig'in orta sıralarında yer alan Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa, 5. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

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        Ligde ilk 4 haftada topladığı 6 puanla sekizinci sırada yer alan Corendon Alanyaspor, sıkı savunmasıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte Rams Başakşehir, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Pendikspor gibi ekiplerle karşı karşıya gelen Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, kalesinde gördüğü tek golle Süper Lig'in en az gol yiyen 5 takımından biri.

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        Kasımpaşa'da ise hedef, kendi sahasında Trabzon karşısında aldığı farklı mağlubiyetin izlerine silmek. Açılış haftasının ardından aldığı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile galibiyet özlemi çeken İstanbul ekibi, alacağı 3 puan ile rüzgarı tersine çevirmek istiyor.

        İki ekibin arasındaki karşılaşmalarda ise Kasımpaşa'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. İstanbul ekibi, 20 karşılaşmanın 11'inde sahadan galip ayrılırken, 7 maç Corendon Alanyaspor'un üstünlüğü ile 2 maç ise berabere sonuçlandı.

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