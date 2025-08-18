Alaska nerede? Alaska hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?

Dünyanın en soğuk ve en gizemli bölgelerinden biri olan Alaska, hem doğal güzellikleri hem de coğrafi konumuyla merak uyandırıyor. Peki Alaska nerede bulunuyor? Hangi kıtaya bağlı ve sınır komşuları kimler? Başkenti neresidir?

ALASKA NEREDE?

Kuzeyin efsanevi diyarı Alaska, Amerika Birleşik Devletleri’nin en kuzeybatı ucunda yer alıyor. Haritaya baktığınızda Kanada’nın batısından sıyrılıp Bering Boğazı’na kadar uzanan, kocaman ve vahşi bir kara parçası görürsünüz. Burası, bir yandan buzulların ve uçsuz bucaksız ormanların diyarı, diğer yandan ise modern şehirlerle doğanın dans ettiği bir coğrafya. Kışın beyaz bir rüya, yazın ise yeşilin ve mavi gökyüzünün iç içe geçtiği, dört mevsimi bambaşka hikâyelerle yaşatan bir yer.

REKLAM

ALASKA HANGİ KITADA?

Alaska, coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasında yer alıyor. Ancak Alaska’nın farklı kılan yönü, kıtanın geri kalanından neredeyse kopuk bir kara parçası olması. Arada Kanada toprakları var, yani karayoluyla ABD’nin diğer eyaletlerinden buraya gelmek için ülke değiştirmek gerekiyor. Hem Amerika kültürünün hem de Arktik doğasının izlerini taşıyan Alaska, kıta içinde ayrı bir kıta gibi hissettiriyor.

ALASKA KOMŞU ÜLKELERİ Alaska’nın doğusunda Kanada, batısında ise Rusya bulunuyor. Arada ise bir okyanus bulunuyor. Alaska ile Rusya’nın arasındaki mesafe Bering Boğazı’nda sadece 85 kilometre. Öyle ki berrak bir günde Rusya kıyılarını görmek mümkün. Güneyde Pasifik Okyanusu, kuzeyde ise Arktik Okyanusu ile çevrili olan Alaska, hem kara hem de deniz komşulukları açısından eşsiz bir noktada. ALASKA BAŞKENTİ REKLAM Alaska’nın başkenti Juneau. Juneau’ya karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Bu şehre ya deniz yoluyla ya da uçakla gitmek gerekiyor. Başkent olmasına rağmen doğayla iç içe, sakin bir yaşamın hüküm sürdüğü Juneau, etrafını saran dağlar, ormanlar ve kanallarla adeta bir kartpostal şehri. Burada devlet binaları ile balıkçı teknelerinin yan yana olduğu, resmi ile gündelik hayatın harmanlandığı büyüleyici bir atmosfer var. ALASKA’YA NASIL GİDİLİR? Alaska’ya ulaşmanın en hızlı yolu, uçak. Türkiye’den direkt uçuş yok, ancak İstanbul’dan Seattle, Los Angeles veya Vancouver’a aktarmalı olarak gidip oradan Anchorage ya da Fairbanks gibi büyük Alaska şehirlerine uçabilirsiniz. Daha maceraperest olanlar için ise bir diğer seçenek, kruvaziyer turları. Özellikle yaz aylarında Vancouver veya Seattle’dan hareket eden gemiler, Alaska kıyılarını gezerek muhteşem manzaralar sunuyor.