ALD Automotive yeni ülke müdürünü duyurdu

ALD Automotive, filo yönetimi ve mobilite şirketi LeasePlan'in global satın alma işlemini 22 Mayıs 2023 tarihinde tamamladı. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, ALD Automotive ve LeasePlan yasal onaylara tabi olarak tek bir şirkete entegre olma sürecini başlattı.

Bu kapsamda, ALD Automotive | LeasePlan İcra Kurulu Başkanı Tim Albertsen, Türkiye'deki birleşik kuruluşun stratejik gelişimine liderlik etmek üzere, daha önce Türkiye'de LeasePlan Genel Müdürü olan Türkay Oktay'ı Ülke Genel Müdürü olarak atadı.

Yapılan açıklamaya göre, Oktay, hem ALD Automotive hem de LeasePlan'den seçilen ve birleşen grubun ileriye dönük entegrasyon planını uygulamak ve önümüzdeki dönemde hedeflenen stratejik gelişim büyümesini sağlamak için çalışacak.

ALD Automotive Türkiye Genel Müdürü Timur Kaçar'ın ise, grup içinde farklı görevler için değerlendirileceği kaydedildi.

2008 yılında LeasePlan Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Türkay Oktay, kariyerine çeşitli bankaların hazine, varlık ve fon yönetimi bölümlerinde çalışarak başladı. LeasePlan Türkiye'ye katılmadan önce 2004-2008 yılları arasında Derindere Otomotiv Grubu'nda Genel Müdür ve 2001-2004 yılları arasında Ak Menkul Değerler'de Genel Müdür olarak görev alan Oktay, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun ve Bilkent Üniversitesi'nden MBA derecesine sahip.