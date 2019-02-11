Avcılar'da Emre Ç. (25) kız arkadaşını kendisini aldattığı gerekçesi ile mesire alanında ellerini ve ayaklarını bağlayıp defalarca bıçakladı. Genç kızın öldüğünü düşünen Emre Ç. babasını aradıktan sonra teslim oldu.

İHA'nın haberine göre, korkunç olay, geçen hafta salı akşamı Firüzköy'deki Mesire Alanı'nda yaşandı. İddiaya göre, bir süredir aralarında sorun olan 25 yaşındaki Emre Ç. (25) ve aynı yaştaki sevgilisi Rebiye K., olay akşamı buluştukları mesire alanında da tartıştı.

BIÇAKLAMAYA BAĞLAYIP DEVAM ETTİ

Tartışma sırasında Emre Ç., yanında getirdiği bıçakla genç kıza saldırdı. Birkaç bıçak darbesi sonrasında Emre Ç. kendisini aldattığını söylediği genç kızın ellerini ve ayaklarını bağladı. Bıçaklamaya devam eden Emre Ç. öldüğünü düşündüğü kızı bıraktı.

BABASINI ARAYIP TESLİM OLDU

Emre Ç., daha sonra ola yerinden aradığı babasına genç kızı öldürdüğünü söyledikten sonra polise teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler genç kızın yaşadığını anlayınca hastaneye kaldırdı. Tedavisi süren genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.