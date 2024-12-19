Alec Baldwin'den ölümlü set kazası yorumu: Gerçekte ne olduğunu ortaya çıkaracağım
Alec Baldwin, yargılanıp aklandığı ama neden olduğu hiçbir zaman anlaşılamayan ölümlü set kazasına ilişkin konuşarak, olayı aydınlatmak için çabalayacağını söyledi. Ünlü oyuncu, yargılanma sürecinde medyanın tutumundan yakınırken, "Beni öldürmek istediler" dedi
Alec Baldwin, her ne kadar mahkeme tarafından aklanmış olsa da, 2021'de 'Rust' filmi setinde elinden çıkan silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in vurulup hayatını kaybetmesi olayıyla adının anılmasından kurtulamıyor.
Katıldığı bir podcast yayınında yine bu olayla ilgili konuşan 66 yaşındaki ünlü oyuncu, medyayı kendisini öldürmek istemekle suçladı ve gerçekte ne olduğunu açığa çıkarmaya çalışacağını anlattı.
"YARARIMA OLAN HABERLERİ BASKILADILAR"
Yayında kendisine gelen "Bundan sonra ne olacak?" sorusuna Baldwin; "Şimdiki çabam, gerçekte ne olduğunu açığa çıkarmak" diye yanıt verdi.
Baldwin, "Ana akım medya ve bulvar gazeteleri, benim yararıma olacak bütün haberleri baskıladı ve beni yaralayacak haberleri parlattı. Bu, üç yıl sürdü. Ne olduğuna dair gerçek, hiçbir zaman anlatılmadı" diye konuştu.
"ÖLMEMİ İSTEDİLER"
"Bu ülkede insanlar sizden bu düzeyde nefret ettiğinde, üç şey isterler" diye söze başlayan Alec Baldwin, şöyle devam etti:
"Birincisi, ölmenizi isterler. İkinci şey, hapse girmenizi isterler. Bu siyasi kalabalıklar düşmanlarının yıllarca hapse atılmasını sever. Çünkü hapishane, yaşayan bir cehennem gibidir. Ve üçüncüsü, sizin üstünüzün çizilmesini isterler, ki bu da hapishanede olmak veya ölmek gibidir. Çünkü dünyada dolaşıyorsunuz ve görünmezsiniz."
DAVA DÜŞÜRÜLDÜ
Alec Baldwin, New Mexico'daki film setinde elinde tuttuğu silahın canlı bir mermi ateşlemesi sonucu Hutchins'i öldürmesi ve yönetmen Joel Souza'yı yaralaması sonrası 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılandı. Ünlü oyuncu hakkındaki suçlamalar temmuz ayında düşürüldü, Baldwin bu davadan kurtuldu.
Yardımcı yönetmen David Halls, ölümcül bir silahın ihmalkâr kullanımı suçlamasını kabul ederken, film ekibinin silah denetçisi Hannah Gutierrez-Reed ise 'kasıtsız adam öldürme' suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FİLMİN GELİRİNDEN HUTCHINS'İN OĞLU DA YARARLANACAK
Yönetmen Joel Souza, filmin yapımcıları ve Hutchins'in ailesi arasında anlaşma sağlanmasının ardından 2023'te 'Rust'ı başka görüntü yönetmeni Bianca Cline ile bitirmeyi kabul etti. Bu anlaşmanın bir parçası olarak Hutchins'in oğlu filmin gelirlerinden finansal olarak yararlanacak.
Gösterime hazır hale getirilen 'Rust' filminin galası, geçen ay Polonya'da nergaCAMERIMAGE Film Festivali'nde yapıldı. Film festivalinin organizatörleri, Alec Baldwin'i festivale davet etmediklerini, çünkü bu katılımın büyük bir dikkat dağıtıcı olacağını söyledi.