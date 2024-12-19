Alec Baldwin'den ölümlü set kazası yorumu: Gerçekte ne olduğunu ortaya çıkaracağım

Alec Baldwin, her ne kadar mahkeme tarafından aklanmış olsa da, 2021'de 'Rust' filmi setinde elinden çıkan silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in vurulup hayatını kaybetmesi olayıyla adının anılmasından kurtulamıyor.

Katıldığı bir podcast yayınında yine bu olayla ilgili konuşan 66 yaşındaki ünlü oyuncu, medyayı kendisini öldürmek istemekle suçladı ve gerçekte ne olduğunu açığa çıkarmaya çalışacağını anlattı.