42 yaşındaki hayatını kaybeden Halyna Hutchins için dün New Mexico'da anma töreni düzenlendi. Ölümüyle yasa boğulan arkadaşları da Halyna Hutchins'in ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Hepsinin ortak noktası ise onu "nazik ve sevgi dolu" sözleriyle tanımlaması oldu. Hutchins'in son sosyal medya paylaşımına yorum yapan bir arkadaşı "Buna inanamıyorum, kalbim paramparça" diye yazdı. Bir başkası "Seni özleyeceğiz arkadaşım" diye yazdı. Bazı takipçileri de bu olayın film setinde yaşanmasının akıl almaz olduğunu belirterek "İşe giderken hayatlarımızı riske atmamalıyız" yorumunu yaptı.