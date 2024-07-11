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        Haberler Dünyadan Alec Baldwin'in avukatı: Savcı gündem yaratma peşinde - Magazin haberleri

        Alec Baldwin'in avukatı: Savcı gündem yaratma peşinde

        'Rust' filmi setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine yol açan ölümlü kaza nedeniyle Alec Baldwin'in yargılanmasına devam ediliyor. Savcı, "Baldwin, güvenliği hiçe sayarak tetiği çekti" derken; oyuncunun avukatı, "Savcı, ölümcül kurşunun kaynağını bulmaya çalışmak yerine Alec Baldwin'e odaklanmış durumda" diye tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 13:16 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:20
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        Başrol oyuncusu ve yapımcısı olduğu 'Rust' filmi setindeki ölümlü kaza nedeniyle 'kasıtsız adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Alec Baldwin'in davası başladı. Avukatı, ünlü oyuncunun, gündem yaratma meraklısı bölge savcısının kurbanı olduğunu iddia etti. Avukat Alex Spiro, savcının "Ölümcül kurşunun kaynağını bulmaya çalışmak yerine Alec Baldwin'e odaklandığını" öne sürdü.

        Özel savcı Erlinda Ocampo Johnson, Alec Baldwin'in, 21 Ekim 2021'de New Mexico'daki film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümünden sorumlu olduğunu söyledi.

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        Savcı, Alec Baldwin'in "gerçek bir silahla kandırmaca yaptığını ve ateşli silah güvenliğinin temel kuralını ihlal ettiğini" söyleyerek, oyuncuya karşı açtığı davada video, balistik deliller ve bilirkişi ifadelerini nasıl kullanmayı planladığını açıkladı. Johnson, duruşmada, "Silahını başka bir insana doğrulttu, kilidi kaldırdı ve Halyna Hutchins'in güvenliğini hiçe sayarak tetiği çekti" ifadesini kullandı.

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        Alec Baldwin'in avukatı Alex Spiro ise jüriye, silahı kontrol etmenin oyuncunun işi olmadığını, bu sorumluluğun yönetmen yardımcısı Dave Halls ve silah uzmanı Hannah Gutierrez-Reed'e ait olduğunu söyledi.

        Savunma avukatı, Halyna Hutchins vurulduğu anda 'Rust' ekibinin çektiği sahnenin görüntülerini anlattı. Spiro, sahne çekilirken "soğuk silah" diye bağırıldığını, bunun da kimsenin endişelenmesine gerek olmadığı, silahın boş ve zararsız olduğu anlamına geldiğini söyledi.

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        Savunma avukatı; "Soğuk silahlar insanlara zarar veremez. Bu yüzden bu sanatçılar sanatlarını sürdürüyorlar. Açıkçası trajik bir kazaydı ama Alec, cinayet işlemedi. Nesiller boyunca oyuncuların yaptığı gibi davranıyordu ve sette onları başarısızlığa uğratan şey güvenlik aparatıydı" diye konuştu.

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        Öte yandan duruşmada Alec Baldwin'e eşi Hilaria Baldwin destek verdi. Duruşma öncesi Hilaria Baldwin, oyuncuyu öperek cesaretlendirdi.

        #Alec Baldwin
        #Rust
        #dava
        #mahkeme
        #Kaza
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