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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor

Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin, anne olacağını duyurdu. Bir süredir Andre Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC'den ilk çocuğunu bekleyen Baldwin, bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaştı

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  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan oyuncu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin'den müjdeli haber geldi.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    ANNE OLUYOR

    Bir süredir Andre Allen Anjos olarak da bilinen müzisyen RAC ile aşk yaşayan Baldwin, bebek beklediğini açıkladı. Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaştı.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    4 AY ÖNCE 8'İNCİ KEZ BABA OLMUŞTU

    Alec Baldwin, 22 Eylül 2021'de de yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin ile 'Ilaria Catalina Irena' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncu böylelikle 8'inci kez baba olma sevincini yaşamıştı.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    Alec Baldwin, 2012'de Hilaria Baldwin ile evlenmişti. Baldwin'in Ireland'ın yanı sıra; Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, Lucia ve  Ilaria Catalina Irena adlarında 7 çocukları bulunuyor.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    YILLAR SONRA İLK KEZ KONUŞTU

    Öte yandan 26 yaşındaki model, geçtiğimiz aylarda yıllar önce tamamen bilinçsiz olduğu bir anda tecavüze uğradığını açıklamıştı.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    "HAMİLE KALMADIM AMA HAYATIM DEĞİŞTİ"

    Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söylemişti. Ireland Baldwin, "Daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum" diyerek, tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtmişti.

    Baldwin, "Eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    "BİR İLİŞKİDEYKEN HAMİLE KALDIM"

    Daha sonra hayatında bir erkek arkadaşı varken hamile kaldığını dile getiren Ireland Baldwin, beraber mutlu olmadıklarını ve erkek arkadaşının bu bebeği istemediğini belirtmişti.
  • Alec Baldwin'in kızı Ireland Baldwin anne oluyor - Magazin haberleri

    KÜRTAJ YAPTIRMAYA KARAR VERDİ

    Bunun üzerine kürtaj yaptırmaya karar veren yıldız, "Birbirinden nefret eden iki insanın çocuğu olmanın nasıl olduğunu biliyordum" demişti. Ünlü modelin, babası Alec Baldwin ve annesi Kim Basinger'ın velayet savaşı ve sancılı bir boşanma süreci olduğu biliniyor.

    Ireland Baldwin, "Kadınların, deneyimlerini paylaşmak isteseler de istemeseler de sevildiklerini ve desteklerini bilmelerini istiyorum" diye konuşmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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