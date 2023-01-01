"HAMİLE KALMADIM AMA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Bu olaydan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söylemişti. Ireland Baldwin, "Daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum" diyerek, tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtmişti.

Baldwin, "Eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.