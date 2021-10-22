Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü Alec Baldwin'in hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz

ALEC BALDWİN KİMDİR?

1958'de New York'ta dünyaya gelen Alec Baldwin, oyunculuğa 'The Doctors' adlı TV dizisiyle başladı. Baldwin'in ilk sinema filmi ise 'Buck' karakterini canlandırdığı 1987' yapımı 'Forever, Lulu' oldu.

Bugüne kadar 85 sinema filmiyle 38 TV dizisinde rol alarak Hollywood'un en çok çalışan oyuncularından olan Alec Baldwin, aynı zamanda 1986'da 'Loot' ile başladığı tiyatro kariyerinde 11 oyun için sahneye çıktı.

ALEC BALDWİN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

1993'te ünlü oyuncu Kim Basinger ile evlenen Alec Baldwin, 2002'de boşandı. Baldwin, 2012'de Hilaria Thomas ile evlendi. Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden bir, ikincisinden 6 olmak üzere 7 çocuğu bulunuyor.

Alec Baldwin'in kardeşleri Daniel Baldwin, William Baldwin ve Stephen Baldwin de kendisi gibi Hollywood'un tanınmış oyuncularından.

Daniel Baldwin, William Baldwin ve Stephen Baldwin, Oliver Stone'un yönettiği 1989 yapımı 'Doğum Günü 4 Temmuz'da rol aldı.

Stephen Baldwin'in model kızı Hailey Baldwin 2018'de ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlendi.

Oyuncu Adam Baldwin'in Alec Baldwin ve ailesiyle ilgisi bulunmamaktadır.

1923'ten günümüze kadar olan süreçte görüntü yönetmeni Halyna Hutchins gibi birçok sinemacı, çeşitli nedenlerle setlerde hayatını kaybetti.

ALES BALDWİN FİLMLERİ, TİYATRO OYUNLARI VE DİZİLERİ

Sinema