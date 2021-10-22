Aslen Ukraynalı olan görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü Alec Baldwin'in hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz
ALEC BALDWİN KİMDİR?
1958'de New York'ta dünyaya gelen Alec Baldwin, oyunculuğa 'The Doctors' adlı TV dizisiyle başladı. Baldwin'in ilk sinema filmi ise 'Buck' karakterini canlandırdığı 1987' yapımı 'Forever, Lulu' oldu.
Bugüne kadar 85 sinema filmiyle 38 TV dizisinde rol alarak Hollywood'un en çok çalışan oyuncularından olan Alec Baldwin, aynı zamanda 1986'da 'Loot' ile başladığı tiyatro kariyerinde 11 oyun için sahneye çıktı.
ALEC BALDWİN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?
1993'te ünlü oyuncu Kim Basinger ile evlenen Alec Baldwin, 2002'de boşandı. Baldwin, 2012'de Hilaria Thomas ile evlendi. Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden bir, ikincisinden 6 olmak üzere 7 çocuğu bulunuyor.
Alec Baldwin'in kardeşleri Daniel Baldwin, William Baldwin ve Stephen Baldwin de kendisi gibi Hollywood'un tanınmış oyuncularından.
Daniel Baldwin, William Baldwin ve Stephen Baldwin, Oliver Stone'un yönettiği 1989 yapımı 'Doğum Günü 4 Temmuz'da rol aldı.
Stephen Baldwin'in model kızı Hailey Baldwin 2018'de ünlü şarkıcı Justin Bieber ile evlendi.
Oyuncu Adam Baldwin'in Alec Baldwin ve ailesiyle ilgisi bulunmamaktadır.
1923'ten günümüze kadar olan süreçte görüntü yönetmeni Halyna Hutchins gibi birçok sinemacı, çeşitli nedenlerle setlerde hayatını kaybetti.
ALES BALDWİN FİLMLERİ, TİYATRO OYUNLARI VE DİZİLERİ
Sinema
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|1987
|Forever, Lulu
|Buck
|1988
|She's Having a Baby
|Davis McDonald
|Beterböcek
|Adam Maitland
|Babanın Metresi
|Frank de Marco
|Çalışan Kız
|Mick Dugan
|Talk Radio
|Dan
|1989
|Great Balls of Fire!
|Jimmy Swaggart
|1990
|Kızıl Ekim
|Jack Ryan
|Miami Blues
|Frederick J. Frenger Jr.
|Alice
|Ed
|1991
|The Marrying Man
|Charley Pearl
|1992
|Prelude to a Kiss
|Peter Hoskins
|Glengarry Glen Ross
|Blake
|1993
|Malice
|Dr. Jed Hill
|1994
|The Getaway
|Carter 'Doc' McCoy
|The Shadow
|Lamont Cranston/Gölge
|1995
|İki Metelik
|Anlatıcı (ses)
|1996
|The Juror
|Mark Cordell/Öğretmen
|Heaven's Prisoners
|Dave Robicheaux
|Ayrıca yönetici yapımcı
|Ghosts of Mississippi
|Bobby DeLaughter
|1997
|Road to Manhattan
|Al Capone
|The Edge
|Robert Green
|1998
|Thick as Thieves
|Mackin
|Mercury Rising
|Yarbay Nicholas Kudrow
|1999
|Aşk Engel Tanımaz
|Jeff King
|Outside Providence
|İhtiyar adam Dunphy
|Scout's Honor
|Todd Fitter
|Kısa film
|2000
|The Acting Class
|Kendisi
|Thomas and the Magic Railroad
|Bay Biletçi
|State and Main
|Bob Barrenger
|Ayrıca yönetici yapımcı
|2001
|Pearl Harbor
|Yarbay James Doolittle
|Kediler ve Köpekler
|Butch (ses)
|Final Fantasy: The Spirits Within
|Gray Edwards (ses)
|Tenenbaum Ailesi
|Anlatıcı (ses)
|2002
|The Adventures of Pluto Nash
|Michael Zoroaster Marucci
|2003
|The Cooler
|Sheldon "Shelly" Kaplow
|The Cat in the Hat
|Lawrence "Larry" Quinn
|Shortcut to Happiness
|Jabez Stone
|Ayrıca yönetmen ve yapımcı
|Brighter Days
|Kendisi
|Kısa film
|2004
|Along Came Polly
|Stan Indursky
|Göklerin Hakimi
|Juan Trippe
|SüngerBob KarePantolon Filmi
|Tetikçi Dennis (ses)
|The Last Shot
|Joe Devine
|2005
|Elizabethtown
|Phil DeVoss
|Fun with Dick and Jane
|Jack McCallister
|2006
|Mini's First Time
|Martin Tennan
|Köstebek
|George Ellerby
|Running with Scissors
|Norman Burroughs
|Kirli Sırlar
|Sam Murach
|2007
|Erkekleri Tavlama Sanatı
|Archie Knox
|Brooklyn Rules
|Caesar Manganaro
|2008
|My Best Friend's Girl
|Profesör Turner
|Madagaskar 2
|Aslan Makunga (ses)
|Lymelife
|Mickey Bartlett
|Ayrıca yapımcı
|2009
|Kız Kardeşimin Hikayesi
|Campbell Alexander
|It's Complicated
|Jacob Adler
|2011
|Hick
|Beau
|2012
|Rock of Ages
|Dennis Dupree
|To Rome with Love
|John
|Efsane Beşli
|Noel Baba (ses)
|2013
|Mavi Yasemin
|Harold "Hal" Francis
|2014
|Torrente 5: Operación Eurovegas
|John Marshall
|Unutma Beni
|Dr. John Howland
|2015
|Aloha
|General Dixon
|Görevimiz Tehlike 5
|Alan Hunley
|Doğruyu Söyle
|Dr. Julian Balies
|2016
|Back in the Day
|Gino Fratelli
|Andron
|Adam
|Paris Can Wait
|Michael
|Blind
|Bill Oakland
|Ayrıca yönetici yapımcı
|Rules Don't Apply
|Robert Maheu
|2017
|Patron Bebek
|Patron Bebek (ses)
|The Private Life of a Modern Woman
|Dedektif McCutcheon
|2018
|The Public
|Dedektif Bill Ramstead
|Karanlıkla Karşı Karşıya
|Dr. Kennebrew Beaureguard
|Cameo
|Görevimiz Tehlike 6
|Alan Hunley
|Bir Yıldız Doğuyor
|Kendisi
|Cameo
|2019
|Before You Know It
|Peter
|Drunk Parents
|Frank Teagarten
|Crown Vic
|Yok
|Yapımcı
|Motherless Brooklyn
|Moses Randolph
|Arctic Dogs
|PB (ses)
|2020
|Beast Beast
|Yok
|Yönetici yapımcı
|Pixie
|Peder Hector McGrath
|Chick Fight
|Jack Murphy
|2021
|The Boss Baby: Family Business
|Patron Bebek (ses)
Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|1980-82
|The Doctors
|Billy Allison Aldrich
|Düzenli rol
|1983
|Cutter to Houston
|Dr. Hal Wexler
|9 bölüm
|1984
|Sweet Revenge
|Binbaşı Alex Breen
|Televizyon filmi
|1984-85
|Knots Landing
|Joshua Rush
|40 bölüm
|1985
|Hotel
|Dennis Medford
|2.Sezon 15.Bölüm: "Distortions"
|Love on the Run
|Sean Carpenter
|Televizyon filmi
|1986
|Dress Gray
|Rysam 'Ry' Slaight
|Televizyon filmi
|1987
|The Alamo: Thirteen Days to Glory
|Albay William B. Travis
|Televizyon filmi
|1990-20
|Saturday Night Live
|Kendisi (sunucu)/Çeşitli roller
|17 bölüm
|1993
|The Larry Sanders Show
|Kendisi
|2.Sezon 3.Bölüm: "The List"
|1995
|A Streetcar Named Desire
|Stanley Kowalski
|Televizyon filmi
|1998
2005
|Simpsonlar
|Kendisi/Dr. Caleb Thorn (ses)
|2 bölüm
|1998-02
|Thomas ve Arkadaşları
|Anlatıcı (ses)
|73 bölüm
|1999
|Storytime with Thomas
|Anlatıcı (ses)
|2 bölüm
|2000
|Nuremberg
|Justice Robert H. Jackson
|2 bölüm, ayrıca yönetici yapımcı
|2000-01
|Clerks: The Animated Series
|Leonardo Leonardo (ses)
|6 bölüm
|2002
|Friends
|Parker
|2 bölüm
|Path to War
|Robert McNamara
|Televizyon filmi
|2002-07
|American Bikers
|Slade Black (ses)
|Ana kadro
|2003
|Walking with Cavemen
|Anlatıcı (ses)
|4 bölüm
|Second Nature
|Paul Kane
|Televizyon filmi
|2004
|Johnny Bravo
|Kendisi (ses)
|4.Sezon 1.Bölüm: "Johnny Bravo Goes to Hollywood"
|The Fairly OddParents
|Yetişkin Timmy Turner (ses)
|4.Sezon 8.Bölüm: "Channel Chasers"
|Nip/Tuck
|Dr. Barret Moore
|2.Sezon 16.Bölüm: "Joan Rivers"
|Las Vegas
|Jack Keller
|2 bölüm
|2005
2018-19
|Will & Grace
|Malcolm Widmark
|10 bölüm
|2006
|Great Performances: South Pacific
|Luther Billis
|Carnegie Hall'dan konser, PBS
|2006-13
2020
|30 Rock
|Jack Donaghy
|139 bölüm, ayrıca yapımcı
|2008
|Journey to the Edge of the Universe
|Anlatıcı (ses)
|Televizyon belgeseli
|2012
|Kutuplar Atlası
|Anlatıcı (ses)
|6 bölüm
|2014
|Law & Order: Special Victims Unit
|Jimmie MacArthur
|15.Sezon 18.Bölüm: "Criminal Stories"
|2015-16
|The Jim Gaffigan Show
|Kendisi
|2 bölüm
|2016-20
|Saturday Night Live
|Donald Trump
|40 bölüm
|2017
|Julie's Greenroom
|Kendisi
|2 bölüm
|Nightcap
|Kendisi
|2.Sezon 2.Bölüm: "Match Game"
|2018
|American Experience
|Theodore Roosevelt (ses)
|3.Sezon 3.Bölüm: "Into The Amazon"
|The Looming Tower
|George Tenet
|6 bölüm
|Dr. Death
|Robert Henderson
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