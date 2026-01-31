Habertürk
        Aleksandar Stanojevic: Net şanslar bulduk ama gole çeviremedik - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Net şanslar bulduk ama gole çeviremedik

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Net şanslar bulduk ama gole çeviremedik" dedi.

        Giriş: 31.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 31.01.2026 - 23:41
        "Net şanslar bulduk ama gole çeviremedik"
        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 yenildikleri Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

        Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golle geri düştüklerini ve işlerinin çok zorlaştırdığını söyledi.

        "NET ŞANSLAR BULDUK FAKAT GOLE ÇEVİREMEDİK"

        İkinci yarıda şanslar buldukların ancak değerlendiremediklerini aktaran Stanojevic, "Net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.

        Daha bitirici olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Stanojevic, şöyle devam etti:

        "Bunları çözebileceğimize inanıyorum çünkü bu dönemde aslında iyi şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar yakalayamadık. Önümüzdeki maçlarda da gelecekte de çözümleri aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. Ben buna inanıyorum. Yüzde yüz çözüm bulacağız."

