        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: Seneye daha iyi bir takım kuracağımızın sözünü veriyorum

        Aleksandar Stanojevic: Seneye daha iyi bir takım kuracağımızın sözünü veriyorum

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, ligin son haftasında kazandıkları Corendon Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada ciddi bir ekip olduklarını göstermek için bir mesaj gönderdiklerini ve önümüzdeki sezon daha iyi bir takım kuracaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:52 Güncelleme:
        "Seneye daha iyi bir takım kuracağız"

        Trendyol Süper Lig’in 34. ve son haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti.

        Geçtiğimiz hafta küme düşmesi kesinleşen Karagümrük, sezonu 30 puanla tamamlamış oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, değerlendirmelerde bulundu.

        "BUGÜN SONUNA KADAR MÜCADELE ETTİK"

        Stanojevic, "Taraftarlarımıza gelecek sezon için mesaj göndermek istiyorduk. Bu takımın ciddi bir ekip olduğunu göstermek istiyorduk. İyi bir takımla çıktık bugün. Seneye güçlü bir takım kuracağız. Bugün sonuna kadar mücadele ettik. Taraftarlarımız gelecek sene bize inansınlar" şeklinde konuştu.

        "SENEYE DAHA İYİ BİR TAKIM KURACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM"

        Takımın başında kendisinin görev aldığı süreç boyunca hayal kırıklığı yaşadığı maç olup olmamasıyla ilgili gelen soru üzerine Sırp teknik adam, "Eyüpspor maçında hayal kırıklığı yaşadım. Bizim için önemli bir maçtı. Orada daha iyi sonuç alsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu sezon, takım çok fazla problemler yaşadı. Çok fazla sakatlıklar yaşadık. Kazanmayı hak ettiğimiz maçlar vardı ama kazanamadık. Seneye daha iyi bir takım kuracağımızın sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

