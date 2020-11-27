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Alemin Kralı Oben aslında kim? Birsu Demir kaç yaşında?

Alemin Kralı Oben karakteriyle tanınan Birsu Demir son olarak paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. 21 yaşındaki güzel oyuncuyu takipçileri ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti. Peki Alemin Kralı Oben kimdir? Birsu Demir kaç yaşında? İşte Birsu Demir hakkında...

Alemin Kralı Oben aslında kim? Birsu Demir kaç yaşında?

Başrollerinde Oya Başar ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin oynadığı Alemin Kıralı dizisindeki Oben karakteriyle tanınan ve zaman zaman değişimiyle gündeme gelen Birsu Demir, bu kez ise verdiği pozlarla dikkat çekti. Peki Birsu Demir kimdir? İşte biyografisi...

BİRSU DEMİR KİMDİR?

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Alemin Kralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazındı. Son olarak 2015 yılında Son Çıkış isimli dizide yer aldı.

Birsu Demir'in rol aldığı film ve diziler;
Büyük Buluşma (TV Dizisi – 2004)
Beşinci Boyut (TV Dizisi – 2005)
Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi – 2006)
Genco (TV Dizisi – 2007)
Kara Yılan (TV Dizisi – 2007)
O… Çocukları (Sinema Filmi – 2008)
Kanal-i-zasyon (Sinema Filmi – 2009)
Kars Öyküleri (Sinema Filmi – 2010)
Alemin Kıralı (TV Dizisi – 2011)
Türkan (Sinema Filmi – 2011)
Şefkat Tepe(TV dizisi-2013)(Konuk Oyuncu)
Zaman Makinesi 1973 (Sinema Filmi – 2013)
Otel Divane (TV Dizisi-2014)
Son Çıkış (TV Dizisi - 2015)

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