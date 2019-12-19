Astım, havayollarında kronik inflamasyonu ile oluşan, nefes darlığı, öksürük, hışıltı, ve göğüs ağrıları gibi etkileri olan bir hastalık türüdür. Astımın temel özellikleri mevsimsel değişkenlik göstermesi, toz, duman, kokular, soğuk hava, gece ve sabaha karşı kendisini göstermesi en bilindik özellikleridir. Astımın iki çeşidi vardır. Biri alerji astım, diğeri alerjik olmayan astım.

Alerjik Astım Nedir?

Alerjik astım, hastalığın alerjik olan nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı hastalıktır. Bu hastaların alerji testinde alerjiye karşı pozitiflik saptanır. Alerjik astım hastaları viral enfeksiyonlar, tütün dumanı, parfüm kokusu, deodorantlar, boya, toz ve çeşitli kimyasallar gibi maddelere maruz kaldıklarında astım atağı geçirebilirler.

Alerjik astım genel astım hastalarının yüzde 60’ı kadardır. Bu tarz hastalarda genellikle ailelerinde astım, alerji veya egzama gibi hastalar vardır. Alerjik astımı geçiren ilaçlar var mıdır? Sorusunun yanıtı hem merak edilmiştir. Bu hastalığın tedavisinde aşı tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca ilaç tedavisi de bulunmaktadır.

Alerjik Astım Belirtileri Nelerdir?

3 haftadan fazla süren öksürükler

Göğüste duyulan ıslık sesleri

Nefes darlığı

Geceleri uykudan kaldırma

Kokulara karşı öksürme isteği

Polenlere karşı öksürük

Astım Atağında Neler Olur?

Alerjik astımlarda astım atağı sıklıkla yaşanabilmektedir. Bunun altında yatan en büyün neden alerjik durumlara karşı verilen tepkidir. Astım atağında havayollarında var olan iltihap daha da artarak hava yollarını iyice daraltır. Daha sonra balgam üreten hücrelerin salgısı giderek çoğalır. Oluşan yoğun balgam hava yollarını tıkayarak nöbete neden olur. Diğer bir etkense hava yollarındaki kas liflerinin kasılarak nefes almayı zorlaştırmasıdır.

Astım Ataklarına Neden Olan Etkenler