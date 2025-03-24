ALES 1 sınavı ne zaman? 2025 ALES sınav saati ve sonuçların açıklanma tarihi
Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES sınavlarına hazırlanıyor. Yılda üç defa uygulanan ALES'in ilki için başvurular şubat ayında alınmıştı. Sınav tarihi belli oldu. Adayların sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce kadar ÖSYM'den yayımlanıyor. Peki ALES 1 sınavı ne zaman, hangi tarihte?
ALES 1 sınavı için geri sayım sürüyor. Sınavda 100 soru sorulacak ve adaylara sorular için 150 dakika süre verilecek. Adaylar sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunundan ayrılamazlar. İşte, ALES 1 sınav tarihi
ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek.
ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
ALES/1 sınav giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/1 sonuçları 2 Mayıs'ta duyurulacak.