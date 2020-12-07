ÖSYM açıkladı! ALES sınavı ertelendi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde okullar tamamen uzaktan eğitime geçmişti ve sınavlar iptal edilmişti. Bir iptal haberi de ÖSYM sınavları için geldi.

ÖSYM ALES SINAVI ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM, ALES sınavının ertelendiğini şu açıklama ile duyurdu: "Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."