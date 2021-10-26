ALES 2 sınavı 19 Eylül'de gerçekleşmişti. ALES 2 sonuçlarının açıklanmasının ardından ALES 3 başvuru tarihleri merak edilmeye başladı. İşte Lisansüstü eğitime devam edecek adayların ilgiyle takip ettiği ALES 3 tarihleri...

ALES 3 BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM internet sitesi üzerinden alınacak olan ALES 3 başvuruları 6 Ekim 2021 - 14 Ekim 2021 tarihlerinde yapıldı ve geç başvuru günü de 18 Ekim'de sona erdi.

ALES 3 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2021 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre 2021 ALES 3 21 Kasım'da gerçekleşecek.

ALES'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.