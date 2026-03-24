        ALES başvuru tarihleri 2026: ALES/1 başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvuruları başlıyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav için çalışmalarını sürdürürken, ALES başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Yılda genellikle üç kez düzenlenen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2026 ALES başvuru ücreti...

        Giriş: 24.03.2026 - 22:06 Güncelleme:
        ÖSYM, ALES başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. ALES başvuruları belirlenen tarihlerde ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru işleminin tamamlanasının ardından belirlenen sınav ücretinin bankalar veya online ödeme sistemi üzerinden yatırılarak kayıt işlemi tamamlanacak. Peki, ALES/1 başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte ALES başvuru tarihleri...

        ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        ALES/1 başvuruları 25 Mart tarihinde başlayacak, 2 Nisan'da sona erecek.

        ALES geç başvuruları ise 9 Nisan 2026 günü alınacak.. Geç başvurularda sınav ücretinin %50 artırımlı olarak ödenecek.

        ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ALES başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlayabilecek.

        ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

        ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        ALES BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

        ALES/2: Sınav 26 Temmuz 2026'da yapılacak, başvurular 10-18 Haziran tarihlerinde alınacak.

        ALES/3: 29 Kasım 2026'da uygulanacak, başvurular ise 7-15 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak.

