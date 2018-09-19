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ALES başvuruları başladı! İşte ÖSYM 2018 ALES başvuru kılavuzu

ALES başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başladı. 2018 ALES / 3 sınavı başvuruların ardından 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Peki sınav ücreti ne kadar? İşte ALES başvuru kılavuzu ve detaylar...

19.09.2018 - 11:08 | Güncelleme:

ALES başvuruları 2018 yılının üçüncü oturumu için alınmaya başlandı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden TC. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek ALES'e başvurabilirler. ALES başvurularına dair detaylar haberimizde.

ALES / 3 BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamayla 2018 ALES/3 Sonbahar dönemi başvurularının başladığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca ALES başvuru kılavuzu da adayların erişimine açıldı. İşte ÖSYM'nin açıklamasıyla birlikte, 2018 ALES / 3 başvuru detayları:

"2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) 18 Kasım 2018 tarihinde 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) uygulanacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 19– 27 Eylül 2018 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almakta olup Ek’te yer alan kılavuzun başvuru öncesi dikkatle incelenmesi gerekmektedir"

ALES BAŞVURU TAKVİMİ

ALES/3 (SONBAHAR) SINAV TARİHİ : 18 Kasım 2018
ALES/3 (SONBAHAR) BAŞVURU TARİHLERİ : 19 – 27 Eylül 2018 (Ücret ödeme için son gün, 28 Eylül 2018)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL
ALES/3 (SONBAHAR) GEÇ BAŞVURU GÜNÜ VE SINAV ÜCRETİ: 10 Ekim 2018, 150,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin yayımladığı ALES başvuru kılavuzunda, adaylar için şartlar ve başvruların nasıl yapılacağına dair detaylar paylaşıldı. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2018-ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar;
başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar;
başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri
bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ALES BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

 

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