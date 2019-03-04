ALES başvuruları ne zaman? Şeklindeki sorular yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler tarafından sıkça araştırılan sorulardan biri oldu. ÖSYM 2019 sınav takviminde ALES başvuru tarihlerini yayınlamıştı. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan ALES sınavı ile ilgili detaylar haberimizde.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/1 başvuruları 5- 13 Mart tarihleri arasında alınacak. 5 Mayıs’ta gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 30 Mayıs'ta duyurulacak.

ALES 2-3 SINAV BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de açıklanacak. Başvuruları ise 9-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 sınavı : 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Başvurular ise 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Elektronik ortamda ÖSYM AİS üzerinden alınan başvurular 5 Mart'ta ÖSYM tarafından başlatılacak. Başvuru kılavuzunun da başvuruların başlamasıyla birlikte yayınlanması bekleniyor.

ALES başvurusunda bulunan adayların sınav ücretlerini de gerekli olan bankalara yatırması gerekiyor.

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.