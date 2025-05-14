ALES başvuruları ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre ALES başvuru tarihi belli oldu. Öğretim görevlisi olmak isteyenler, yüksek lisans yapmak isteyenler ALES 2 başvuru detaylarını inceliyor. İşte, 2025 ALES /2 sınav başvuru tarihi ve tüm detaylar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 6 Temmuz'da uygulanacak 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı. İşte ALES başvurusuna ilişkin bilgiler
ALES-2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre; 13-21 Mayıs 2025 tarihinde ALES 2 başvuruları yapılacak. ÖSYM web sitesi üzerinden alınacak başvurularda geç başvuru işlemleri ise 29 Mayıs'ta yapılacak.
ALES-2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 ALES-2 sınavı 6 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavın süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.
ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 850 TL olacak.