ALES yani Akademik Lisans Eğitimi Sınavı/2 için son başvuru tarihi olan 2 Ağustos'u geride bıraktık. ALES'e başvuracak öğrencilerin gözü ise geç başvuru tarihlerinde. ÖSYM geç başvuru tarihini duyurdu. Peki; ALES geç başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM'nn açıkladığı geç başvuru tarihi...

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ALES geç başvuru tarihi ilan edildi. Yapılan duyuruya göre ALES geç başvuru tarihi 9 Ağustos olarak belirlendi. Başvuru 9 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılıyor. ALES geç başvuru ücreti ise 150 lira olarak ilan edildi.

ALES NE ZAMAN?

2018 2. ALES sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Başvuru kılavuzu yayınlanacağı zaman sınavın detayları da belli olacak.

SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."

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