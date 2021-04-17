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ALES ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM açıkladı: ALES 1 sınav tarihi belli oldu! - 2021 ALES tarihleri

2021 yılının ilk ALES'i için geri sayım başladı. Geç başvuruların da 1 Nisan'da yapılmasının ardından gözler sınav gününe çevrildi. Peki merakla beklenen ALES ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte 2021 ALES tarihleri...

ALES ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM açıkladı: ALES 1 sınav tarihi belli oldu! - 2021 ALES tarihleri

ALES ne zaman yapılacak? Sorusu ertelenen ÖSYM sınavları sonrası merak ediliyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tarihi ertelenen ALES ile ilgili sınava katılacak adaylar ALES ne zaman yapılacak, yeni tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor. ÖSYM, 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. İşte 2021 ALES sınavı tarihi...

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs'ta adayların erişimine açılacak.

Bu yıl düzenlenecek diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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