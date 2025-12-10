Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Akademik kariyer hedefi olan adaylar ALES 3 sınavlarına katılım gösterdi. 23 Kasım'da gerçekleşen sınavın ardından gözler ALES sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 10.12.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALES sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sayısal ve sözel alanlardaki yeteneklerini sergileyen adaylar için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. İşte, ALES sonuçları açıklanma tarihi

        ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık Cuma günü açıklanacak.

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli sayılmaktadır. Bu durum, adayların aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel kadrolarına başvurularda beş yıl boyunca kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Adaylar, bu süre zarfında birden fazla sınava girmişlerse, istedikleri ve en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler. Ancak, beş yıllık süre dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için yeniden ALES sınavına girerek yeni bir geçerli puan almaları gerekmektedir.

        ALES PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

        ALES puanı, Türkiye'deki akademik ve yükseköğretim kurumlarındaki kariyer hedefleri için merkezi bir geçerliliğe sahiptir. Bu puan, öncelikli olarak yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul süreçlerinde kullanılır ve başvurulan enstitü tarafından belirlenen minimum puan eşiğini karşılamayı gerektirir. Puanın ikinci ana kullanım alanı ise, devlet ve vakıf üniversitelerinde ilan edilen akademik personel kadrolarına yapılan atamalardır. ALES puanı, özellikle araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman ve çevirici gibi kadrolara başvurularda aranan temel şartlardan biridir ve adayın genel sıralamasını etkileyen en önemli kriterler arasında yer alır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Her biri 20 litre! Tam 3 bin 650 bidon... Hepsine su karıştırılmış!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        Dövdüğü eşini öldü zanneden adam yakalandı!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        FIFA'da 'Barış Ödülü' krizi!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Evde temizlik yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti!
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        "Dünyanın en zengin yüzde 10'luk kesimi toplam servetin yüzde 75'ine sahip"
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Yoğun rekabet nedeniyle kaskoda fiyat artmadı
        Yoğun rekabet nedeniyle kaskoda fiyat artmadı
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        İtalyan mutfağı UNESCO listesinde
        O sanığa 100 yıl 6 ay hapis istemi
        O sanığa 100 yıl 6 ay hapis istemi
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Avustralya sosyal medyaya 16 yaş sınırı getiriyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Faizde indirim mevsimi! 2025'in son kararları açıklanıyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Bıçakları çekip evleri ateşe verdiler! Kanlı komşu kavgası!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        Tedesco, Brann maçı öncesi kötü haberi verdi!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!
        Galatasaray'ın ikinci yarı kabusu!