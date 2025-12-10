ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

ALES sonuçları için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sayısal ve sözel alanlardaki yeteneklerini sergileyen adaylar için ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. İşte, ALES sonuçları açıklanma tarihi

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre, 23 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının sonuçları, 12 Aralık Cuma günü açıklanacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli sayılmaktadır. Bu durum, adayların aldıkları puanı yüksek lisans, doktora programı başvurularında ve üniversitelerin ilan ettiği akademik personel kadrolarına başvurularda beş yıl boyunca kullanma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Adaylar, bu süre zarfında birden fazla sınava girmişlerse, istedikleri ve en yüksek olan puanı kullanma esnekliğine sahiptirler. Ancak, beş yıllık süre dolduktan sonra, ilgili programlara başvuru yapabilmek için yeniden ALES sınavına girerek yeni bir geçerli puan almaları gerekmektedir.