Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

ALES sınav tarihi ne zaman? - ÖSYM açıkladı: 2021 ALES 2 sınav tarihi yayınlandı

ALES sınav tarihiyle ilgili beklenen açıklama geldi. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce kişinin katılacağı sınava dair ÖSYM Başkanı Halis Aygün, önemli bir açıklama yaptı. Peki merakla araştırılan ALES sınav tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

ALES sınav tarihi ne zaman? - ÖSYM açıkladı: 2021 ALES 2 sınav tarihi yayınlandı

Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2020 Aralık'ta yapılması beklenen ancak koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan ALES 2 sınav tarihini açıkladı. Peki ALES 2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

İşte Halis Aygün'ün açıklaması;

''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

Adaylarımıza başarılar dilerim.''

Sınavların Yeni Tarihleri

e-YDS 2020/13 ➡️ 20 Şubat 2021

2020-YDUS ➡️ 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 ➡️ 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS ➡️ 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 ➡️ 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı ➡️ 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS➡️ 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT ➡️ 11 Nisan 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bahçeli'den matematik yarışmasında dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in ailesine tebrik
GÜNDEMBahçeli'den dünya şampiyonuna kutlama
Eşinin ve 1,5 yaşındaki kızının üzerine kaynar su döken koca tutuklandı
GÜNDEMKaynar suyla dehşet saçan şahıs tutuklandı
Son Dakika: Kadın doktora taciz skandalı! Sosyal medyada... - Haberler
GÜNDEMKadın doktoru şoke eden olay!
YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? - 2021 YÖKDİL sınav tarihi açıklandı
GÜNDEMYÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
Elazığda karda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
GÜNDEMMahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Haberler: Akıl almaz olay! Tablet bilgisayar bomba gibi patladı! - Haberler
GÜNDEMTablet bilgisayar bomba gibi patladı!
İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu - Haberler
GÜNDEMİki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Isparta'nın Uluborlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kalmadığı bildirildi
GÜNDEMBu ilçede korona vakası sıfırlandı
Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı
GÜNDEMTokat'ta feci kaza: 2 yaşındaki Zeynep öldü
Yanlışlıkla çöpe atılan altınlar için belediye ekipleri seferber oldu
GÜNDEMAltınları yanlışlıkla çöpe attı!