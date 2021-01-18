Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) ile ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2020 Aralık'ta yapılması beklenen ancak koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan ALES 2 sınav tarihini açıkladı. Peki ALES 2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

İşte Halis Aygün'ün açıklaması;

''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran,

Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır

Adaylarımıza başarılar dilerim.''

Sınavların Yeni Tarihleri

e-YDS 2020/13 ➡️ 20 Şubat 2021

2020-YDUS ➡️ 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 ➡️ 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS ➡️ 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 ➡️ 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı ➡️ 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS➡️ 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT ➡️ 11 Nisan 2021