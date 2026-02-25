ÖSYM tarafından her yıl üç kez yapılan ALES sınavının 2026 takvimi açıklandı. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyenler ile akademik kadro için sınava girecek adaylar, başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte ALES’in 1., 2. ve 3. oturum tarihleri kesinleşti. Peki, 2026 ALES başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav tarihleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...