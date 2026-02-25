Canlı
        ALES sınav tarihleri: ÖSYM 2026 takvimi ile ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ALES sınav tarihleri: ÖSYM 2026 takvimi ile ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor?

        2026 yılının ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav takvimi araştırmaları hız kazandı. Yüksek lisans, doktora programlarına başvurmak ya da üniversitelerde akademik kariyer planı yapmak isteyen adaylar, ALES başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, ÖSYM 2026 takvimine göre ALES 1,2,3 sınavları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 11:50
        1

        ÖSYM tarafından her yıl üç kez yapılan ALES sınavının 2026 takvimi açıklandı. Yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyenler ile akademik kadro için sınava girecek adaylar, başvuru tarihlerini araştırıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini yayımlamasıyla birlikte ALES’in 1., 2. ve 3. oturum tarihleri kesinleşti. Peki, 2026 ALES başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav tarihleri ne zaman? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        ÖSYM 2026 ALES SINAV TARİHLERİ NETLEŞTİ

        ÖSYM 2026 yılının sınav takvimi doğrultusunda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adayların gözü ALES başvuru tarihlerine döndü.

        3

        ALES-1 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü yapılacak. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        4

        ALES-2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

        5

        ALES-3 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

        2026 ALES/3 sınavı 29 Kasım tarihinde yapılacak. Başvurular 7 Ekim –15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

        6

        ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/1 sınavı 5 Haziran 2026,

        ALES/2 sınavı 14 Ağustos 2026,

        ALES/3 sınavı sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak.

