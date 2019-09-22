2019 ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? soruları merak ediliyor. ÖSYM ALES sınav sürelerini belirledi. Sınav giriş belgelerine de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

ALES/2 SINAV TARİHİ : 22 Eylül 2019

ALES/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 09 – 17 Temmuz 2019

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi ÖSYM tarafından tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında (“Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde )



ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.