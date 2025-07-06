ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ÖSYM ile 2025 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü uygulanıyor. Sınavdan çıkan adaylar, sonuç tarihini araştırıyor. Bu kapsamda ''2025 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM sınav takvimi ile ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte 2025 ALES/2 sonuç tarihi...
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) 6 Temmuz Pazar günü düzenleniyor. Sınava giren adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu sebeple ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte 2025 ALES/2 sonuç tarihi…
2025 ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Takvime göre, ALES/2 sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM kılavuzunda 2025 ALES/2 soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi.
Ancak ÖSYM düzenlediği sınavların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını genellikle sınavın yapıldığı gün veya bir sonraki gün erişime açıyor.
Bu kapsamda ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 6 veya 7 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM tarafından bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
ALES Sayısal Puanı Sayısal Testi: 0,75 Sözel Testi: 0,25
ALES Sözel Puanı Sayısal Testi: 0,25 Sözel Testi: 0,75
ALES Eşit Ağırlık Puanı Sayısal Testi: 0,50 Sözel Testi: 0,50
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, kılavuzdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.