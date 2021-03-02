Ertelenen ALES 2, 21 Şubat Pazar günü itibariyle gerçekleştirildi. Yurt genelinde binlerce adayın katılım gösterdiği ALES 2 ile ilgili gözler sonuçlar ile soru ve cevapların ne zaman açıklanacağına çevrildi. İşte konuyla ilgili son durum ve ÖSYM sonuç duyuru ekranı...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ALES/2 soruları ve cevapları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sınav kitapçıklarına erişebilecekler.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 ALES 1 oturumunun sonuçları 3 Eylül'de erişime açılmıştı. Sonuçların Mart başında açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

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