ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için gözler ÖSYM'de
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) üçüncü oturum sınav sonuçları için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Akademik kariyer hedefi olan adaylar 23 Kasım'da gerçekleşen sınava katılım gösterdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ALES 3 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.