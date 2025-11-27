Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için gözler ÖSYM’de

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES 3 sonuçları için gözler ÖSYM'de

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) üçüncü oturum sınav sonuçları için gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Akademik kariyer hedefi olan adaylar 23 Kasım'da gerçekleşen sınava katılım gösterdi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 15:49 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALES sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ALES 3 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        2

        ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur.

        3

        Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor