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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? - 2021 ALES sonucu açıklanma tarihi...

21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen ALES 2 sınavıyla ilgili binlerce öğrencinin gözü kulağı sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda. Akademik kariyer yapma hedefiyle sınavda ter döken öğrenciler, büyük bir heyecanla ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? - 2021 ALES sonucu açıklanma tarihi...

Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) sonrası gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Başvuruları 2020 Ekim ayında tamamlanan ALES 2, korona virüs salgını sebebiyle ertelenmişti ve 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmesiyle adaylar 'ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES) sonuçları açıklanma tarihi

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

ALES/2 soruları ve cevapları erişime açıldı. Adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle sınav kitapçıklarına erişebilecekler.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların Mart başında açıklanması bekleniyor.

ALES sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanabilecek.

2020-ALES/2 SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANIP AÇIKLANMADIĞINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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