ALES sınav yerleri belli olmasının ardından milyonlarca öğrenci ALES sınav giriş belgesi almak için ÖSYM'nin AİS sistemine giriş yapıyor. 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek olan ALES sınavı öncesi kötü sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler sınav giriş belgesini kontrol ederek sınava gireceği yerleri ziyaret etmeleri öneriliyor.

ALES YERLERİ 2019

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

ÖSYM AİS ALES SINAV GİRİŞİ

ALES SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYARI!

ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

ALES SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?



ALES'e katılım sağlayacak vatandaşlar şimdiden sınav saatlerini ve sınavın kaç dakika olacağını merak edip araştırıyor. Sınav öncesinde adaylar, sınav saatinde bir yanlışlık olmaması için kontrol amaçlı sınav saatini sorguluyorlar. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre sınav 150 dakika sürecek.